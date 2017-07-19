روحاني: أي عقوبات أمريكية ستواجه بـ”رد مكافئ”

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن أي عقوبات أمريكية ستواجه برد إيراني “مناسب ومكافئ”.

وأشار روحاني، في اجتماع لحكومته، اليوم، إلى أن “الأمريكيين قلقون من نتائج الاتفاق النووي وعلاقاتنا الاقتصادية مع أوروبا وآسيا”.

وجدد روحاني التزام بلاده بتعهداتها الدولية، منوهاً إلى أن أمريكا تسعى لفرض حظر جديد تحت ذرائع مختلفة ما يتعارض مع منطق ومضمون ونص الاتفاق النووي.

وبين روحاني أن الأمريكيين في العصر الحديث، يتجاهلون الكثير من تعهداتهم “فقد تجاهلوا اتفاقية باريس والاتفاق مع كوبا والكثير من تعهداتهم مع دول أمريكا الشمالية وجزء من التزاماتهم تجاه شرق آسيا، وهذا يشير إلى أن أمريكا لا يمكنها أن تكون مروجا لحقوق الإنسان والقانون والاستقرار والأمن في العالم”.

وأكد الرئيس الإيراني أن “الشخص الذي لا يملك الاستقرار ولا يحترم القوانين الدولية وليس ملتزماً بتوقيعه، لا يمكنه أن يدعو الآخرين إلى الاستقرار والأمن والسلام”.

واعتبر روحاني تواجد الأمريكيين في المنطقة “من شأنه تصعيد الخلافات والاشتباكات”، مشددا على أن “هؤلاء لا يمكنهم القيام بإجراء خاص حيال الإرهابيين وجلب الاستقرار إلى المنطقة، بل كان شعب العراق وسوريا ودول الجوار والمقاتلون هم من أنقذ المنطقة من الإرهاب وسينقذونها مستقبلا بشكل كامل”.

وفرضت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على 10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمتي دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة إجرامية دولية.

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الدعم الإيراني لحزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين والحكومة السورية وجماعة “أنصار الله”.

واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، مستطردا أن تصرفات إيران تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا.