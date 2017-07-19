ما الذي دفع وزيرة العمل التركية الجديدة إلى إغلاق حسابها بموقع تويتر؟

عمدت وزير العمل والضمان الاجتماعي التركية، جوليدة صاري أروغلو، إلى إغلاق حسابها بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تسلمها منصبها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، اليوم الأربعاء.

وذكر مغردون، أن إغلاق أروغلو لحسابها جاء بسبب “مخاوفها من غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وأكدت مواقع معارضة، على أن أروغلو كانت قد نقلت العام 2013 تغريدة عن زعيم حركة خدمة المحظورة، التابعة للداعية الإسلامي المعارض، محمد فتح الله غولن، المتهم الأول بالوقوف وراء انقلاب تركيا الفاشل الذي كاد يطيح بالحكومة منتصف تموز/يوليو 2016.

وتتضمن التغريدة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وصحف معارضة، آراء غولن المعارضة لأردوغان كما تطالبه بالاستقالة.

وتم تعيين الوزيرة الشابة، في منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي، كبديلة عن الوزير السابق محمد مؤذن أوغلو.

وتبلغ الوزيرة الجديدة من العمر 38 عامًا، وهي من مواليد أضنة وتحمل شهادة في الاقتصاد، وسبق أن تسلمت مناصب عدة؛ منها عضوية مجلس إدارة القرار المركزي في المؤتمر الثاني لفرع نساء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتم انتخاب أروغلو العام 2009 في الانتخابات المحلية التركية، لتصبح عضوًا في مجلس بلدية تشاناكايا التابعة للعاصمة أنقرة.

وتبوأت أروغلو في حزيران/يونيو 2015، منصب نائب حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وحظيت بعضوية اللجنة العامة للنساء في المؤتمر الاستثنائي الثاني لحزب العدالة والتنمية، وهي عضو في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في المجلس الوطني الكبير.