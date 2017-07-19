تركيا تدرج “الانقلاب الفاشل” ومصطلح “الجهاد” في المناهج الدراسية

أعلنت تركيا يوم الثلاثاء عن منهج مدرسي جديد يضيف “محاولة الانقلاب الفاشلة” ومصطلح “الجهاد” ضمن البرامج التعليمية التي يقول منتقدوها إنها تهدف لتعزيز نفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأكد وزير التعليم التركي عصمت يلماز أنه سيتم الأسبوع القادم الكشف عن الدروس الدينية الإجبارية، موضحًا أن الجهاد عنصر في دين الإسلام ما أوجب عليهم إضافة مصطلح الجهاد ضمن الدروس والمعلومات الدينية الأساسية، وأنه لا داعي للانزعاج من تدريسه.

وبين أن الحرب والتحطيم لا تندرج في الجهاد إلا في حالة الدفاع عن الوطن وأنه من مهامهم تعريف الناس ما هو الجهاد الذي تقرر تعريفه في هذا التغيير بأنه “الدفاع عن الوطن.”

وأشار الوزير التركي إلى إدراج الأحداث التي شهدتها تركيا يوم محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث سيتم تدريس أحداث الانقلاب وتداعياتها.

وانتقدت نقابة المعلمين الأتراك المنهج الجديد الذي أعلنته وزارة التعليم التركية، مؤكدة أن المنهج الذي يدرج أحداث المحاولة الانقلاب الفاشلة ويتجاهل منهج أتاتورك أبو الأتراك، بعيد عن الحداثة والعلوم الحديثة.

وأكدت النقابة أن المنهج الجديد يخدم بالدرجة الأولى سياسة الحزب الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الحكومة تتلاعب بمستقبل الأجيال القادمة.

كان إردوغان الذي يتهمه منتقدون بسحق الحريات الديمقراطية بعشرات الآلاف من الاعتقالات وحملة على الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي تحدث في الماضي عن تنشئة “جيل ورع”.

ويعتقد الأتراك الليبراليون أن إردوغان يسعى لتقويض مبادئ مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة الذي كان يؤمن بضرورة خلو التعليم من التعاليم الدينية.