جنرال أمريكي: تهديد الحرس الثوري الإيراني لن ‎يمنعنا من معاقبته

قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال الجوي بول سيلفا، إن تهديدات الحرس الثوري لقوات بلاده يجب ألا يثنيها عن معاقبته.

جاء ذلك في معرض جلسة استماع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لشهادة سيلفا، الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إبقاءه في منصبه سنتين أخرين، عقب تعيينه من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في منصبه هذا في يوليو، تموز 2015.

وأعرب ثاني أعلى رتبة في الجيش الأمريكي، عن قلقه من تهديد قوات الحرس الثوري الإيراني بضرب قوات بلاده في العراق، في حال إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.

واستطرد “أشارككم قلقكم، لقد قرأت هذا الصباح في الصحف عن بيان قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني بأنه في حال أعلناها منظمة إرهابية دولية، فسوف ينتقمون منا بضرب قواتنا في العراق”.

وتابع “سيكون علينا أن نضع أنفسنا على أهبة الاستعداد، لكنني لا أعتقد أن علينا ان نجعل هذا التهديد يردعنا من أخذ خطوة ضد قوة القدس”.

ونقل الموقع الرسمي للحرس الثوري (سباه نيوز)، عن رئيس هيئة الأركان محمد باقري قوله، “مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا وقواعدها وقواتها في المنطقة”.

ورد الجنرال الأمريكي على أسئلة للسناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما جيم إينهوف، حول قدرة صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات وقدرتها على الوصول إلى الولايات المتحدة، بالقول “نعم، بالنسبة للمدى (الصاروخي)، فمن الواضح أنهم يمتلكون هذه القدرة”.

إلا أن ضابط القوة الجوية المخضرم، نفى أن يكون لبيونغ يانغ القدرة على مهاجمة بلاده “بأية درجة من الدقة”.

وكشف أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية “تمتلك القدرة على مراقبة الاختبارات، وليس نشر الأنظمة الصاروخية”. ولفت إلى أن قوات كوريا الشمالية “جيدة جدًا في التمويه والإخفاء والخداع”.