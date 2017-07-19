محادثة لم يعلن عنها من قبل بين ترامب وبوتين خلال قمة العشرين

ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثانية في اجتماع لم يتم الكشف عنه أثناء قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أمريكية أن الاجتماع الثاني استمر حوالى ساعة واحدة بعد الاجتماع الذى استمر ساعتين والذي سبق الكشف عنه ولقي تغطية واسعة النطاق في التقارير الإخبارية.

ويبدو أن ترامب أكد الاجتماع في اثنتين من التغريدات، لكنه أكد أن ما تردد عن سرية اللقاء هو “أنباء كاذبة” وأن وسائل الإعلام كانت على علم بذلك.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: “القصة الإخبارية الوهمية عن عشاء سري مع بوتين أمر مقزز، لقد دعي جميع قادة مجموعة العشرين والأزواج من جانب المستشارة الألمانية، والصحافة تعلم!”.

وأضاف ترامب: “الأخبار الوهمية أصبحت مخادعة أكثر فأكثر، فحتى العشاء الذي تم الترتيب له لقادة العشرين الكبار في ألمانيا تم تصويره ليصبح أمرًا شريرًا !”.

وكان مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية قال إن الاجتماع تم خلال حفل عشاء لزعماء مجموعة العشرين وقريناتهم فقط يوم السابع من تموز/يوليو وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية. وبادر ترامب بترك مقعده في قاعة فيلهارمونيك هامبورغ ليجلس بجوار بوتين.

وكان اجتماع ترامب الثنائي الرسمي مع بوتين هو أول اجتماع وجهًا لوجه بين الرئيسين. وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد تحسين العلاقات الأمريكية الروسية حتى يتمكن الجانبان من العمل سويًا بشأن المشكلات العالمية مثل الحرب في سورية، لكن المحادثات التي تم الكشف عنها مؤخرًا قد تؤدي إلى مزيد من الانتقادات للرئيس الأمريكي حول الاتصالات بين أعضاء حملته الرئاسية والحكومة الروسية.

وبدأت تحقيقات متعددة للنظر في تدخل روسيا في الانتخابات.

وفي إعلان آخر يتعلق بروسيا صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم ترشيح الدبلوماسي المخضرم ورجل الأعمال جون هنتسمان سفيرًا أمريكيًا لدى روسيا. وكان هنتسمان يشغل منصب السفير الأمريكي لدى الصين وسنغافورة.