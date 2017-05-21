تعرف على جيش المعدات والأفراد المرافق لترامب في جولته الخارجية (فيديو غرافيك)

تنتهي غدا أول محطة في جولة الرئيس الأمريكي الأولى خارج بلاده منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، حيث استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية دامت يومين.

وستكون المحطة الثانية زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تبدأ غدا، فيما سيتجه بعد ذلك إلى أوروبا ليحط الرحال في روما لزيارة الفاتيكان، ثم يتجه صوب عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويحضر قمة مجموعة السبع في صقلية.

وتحظى زيارة الرئيس الأمريكي الخارجية التي قدرت تكلفتها بــ100 مليون دولار، باهتمام إعلامي غير مسبوق، حيث لا تغيب شاردة من تفاصيل الزيارة عن فضول الصحافة العالمية، التي كشفت عن اصطحاب ترامب في هذه الجولة لــ30 طائرة عسكرية متخصصة بالنقل الجوي، سبقته بالفعل إلى البلاد التي يزورها.

وتحمل مخازن طائرات النقل الجوي الثلاثين، على متنها 3 شاحنات عسكرية، و14 سيارة ليموزين، فضلا عن 56 مركبة مختلفة، عدا عن سيارة الرئيس ترامب المصفحة.

ومن ضمن المتاع الرئاسي الذي تحمله تلك الطائرات مئات الألواح الزجاجية المضادة للرصاص، فيما قدر عدد المرافقين لترامب وعائلته ووفده الرسمي بــ900 من رجال الأمن والحراسة، والأطباء والمستشارين، وحتى الطباخين.