إيران.. “الإصلاحيون” يفوزون بأغلبية مقاعد مجلس بلدية طهران

تمكنت قائمة “الأمل” الإصلاحية، التي يتزعمها النائب محمد رضا عارف، من الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس بلدية العاصمة طهران، مع تراجع قائمة التيار المتشدد التي كانت تهيمن على أغلب مقاعد المجلس.

وقال حاكم مدينة طهران “عيسى فرهادي”، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن “قائمة الأمل الإصلاحية حصلت على 21 مقعدًا من أصل 32 من مقاعد مجلس بلدية العاصمة طهران”.

وأضاف أن “نجل الرئيس السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محسن هاشمي يحرز المرتبة الأولى ويقود الإصلاحيين للفوز بانتخابات مجلس بلدية طهران”.

ووصف فرهادي مشاركة أهالي العاصمة طهران، في انتخابات مجالس بلدية طهران التي جرت الجمعة الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية، بـ”الفريدة من نوعها منذ سنوات”.

وأوضح أن “عدد المشاركين هذه المرة في انتخاب مجلس بلدية طهران وصل إلى 3 ملايين و600 ألف ناخب، فيما كانت في الدورة السابقة مليونين و700 ألف ناخب”.