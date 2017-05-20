مسؤولون أمريكيون: الصين قتلت عملاء تابعين لـ”C.I.A”

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس السبت، بأن الصين قتلت أو سجنت ما يتراوح بين 18 إلى 20 شخصا، كانوا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012، مما عرقل عمليات تجسس أمريكية، كانت تسعى لمعرفة سبب اختراق ضخم استهدف أنظمة شبكة المخابرات الأمريكية ولم يعرف مصدره.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم، إن المحققين ظلوا منقسمين بشأن سبب الاختراق، وعن ما إذا كان جاسوسا داخل سي.آي.إيه خان المصادر، أم أن الأمر اختراق صيني لنظام الاتصالات السري لوكالة المخابرات المركزية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عمليات القتل استهدفت 12 شخصا على الأقل، كانوا يزودون سي.آي.إيه بالمعلومات، مما تسبب في تفكيك شبكة جواسيس استغرق بناؤها سنوات عدة.

ورفضت سي.آي.إيه التعليق على أسئلة الصحفيين حول تقرير الصحيفة.