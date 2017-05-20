لافروف: لم أناقش مع ترامب مسألة إقالة كومي‎

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إنه لم يناقش مسألة إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف، قوله: “لم نناقش هذه المسألة على الإطلاق”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت أن ترامب أبلغ لافروف والسفير الروسي سيرغي كيسلياك خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بأن إقالة كومي خففت “ضغطًا كبيرًا” واجهه الرئيس بسبب تحقيق يجريه (إف.بي.آي) في احتمال التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وأقال ترامب كومي الذي كان مسؤولًا عن التحقيق في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

ونفى ترامب يوم الخميس، أنه طلب من كومي إنهاء التحقيق في احتمال وجود علاقات بين روسيا ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين، منددًا بالحملة ضده.