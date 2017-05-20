ماكرون يتعهد بتكثيف الحرب على المتشددين في أفريقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستكثف حربها على المتشددين الإسلاميين في شمال وغرب أفريقيا وستعزز تعاونها مع ألمانيا بهدف مساعدة المنطقة المضطربة.

وفي زيارة لمالي بعد أيام من توليه السلطة تعهد ماكرون ببقاء القوات الفرنسية في منطقة الساحل حتى القضاء على المتشددين. وقال إن العمليات ستزداد ردا على مؤشرات تفيد بقيام المتشددين بتجميع صفوفهم.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة جاو حيث عقد محادثات مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وألقى كلمة أمام نحو 1600 جندي فرنسي “من المهم اليوم أن نسرع. قواتنا المسلحة تقدم كل ما لديها لكن ينبغي عليها الإسراع”.

وأوضح أن تحفيز التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل الفقيرة جزء من استراتيجيته أيضا قائلا “ينبغي علينا الفوز بالحرب والفوز بالسلام أيضا”.

وينجز ماكرون بزيارته المبكرة لمالي تعهدا أعلنه في حملته الانتخابية ويبرز الأهمية التي يوليها لمحاربة المتشددين في الساحل وهي منطقة يصفها بأنها قد تمثل تهديدا لأوروبا.