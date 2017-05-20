جيمس كومي يوافق على الشهادة أمام لجنة استخبارات خاصة

وافق جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات الخاصة في مجلس الشيوخ، حسبما قال رئيس اللجنة يوم الجمعة.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد الجلسة، ولكن اللجنة ستحدد موعد جلسة علنية بعد يوم الذكرى (29 أيار/مايو الجاري).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال كومي بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان كومي يشرف على التحقيق الاتحادي بشأن اختراق روسيا لأهداف بالحزب الديمقراطي وغيرها من العمليات الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات، ومن بينها الصلات المحتملة بين روسيا وحملة الرئيس ترامب.

وأكد ترامب يوم الخميس أنه “لا يوجد تواطؤ” بين حملته وروسيا، واشتكى من تعرضه “لأحد أكبر حملات الاضطهاد السياسي في التاريخ الأمريكي”.

ونفى ترامب أن يكون قد طلب من كومي وقف التحقيق في الاتصالات الروسية مع مستشار الامن القومي في البيت الابيض مايكل فلين، الذي أقاله ترامب في شباط/فبراير الماضي.