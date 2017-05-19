الانتخابات الإيرانية.. بدء فرز الأصوات وسط أنباء عن تقدم رئيسي

بدأت وزارة الداخلية الإيرانية بعملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة فيما بلغ عدد المشاركين بالانتخابات نحو 40 مليون شخص من أصل 56 يحق لهم المشاركة بالانتخابات.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية المحسوبة على التيار المتشدد، إن “عمليات الفرز الأولية أظهرت تقدم المرشح إبراهيم رئيسي في مناطق جنوب العاصمة طهران فيما تراجع نسبة المؤيدين للرئيس حسن روحاني”.

وأوضحت الوكالة بحسب مصادرها إن “المرشح إبراهيم رئيسي يتقدم على منافسيه في 15 محافظة بفارق ضئيل والتي هي (اردبيل، خراسان الشمالية، خراسان الرضوية، خراسان الجنوبية، خوزستان، سمنان، فارس، قم، كاشان، كهكيلوية وبوير أحمد، كلستان، لرستان، مركزي، هرمزكان، همدان”.

بدورها، قالت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، إن “المرشح حسن روحاني يتقدم على منافسيه في 12 محافظه بفارق كبير والتي هي؛ آذربايجان الغربية، ألبرز، إيلام، بوشهر، سيستان، قزوين، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كيلان، مازندران، يزد”.

وحصل المرشحان “رئيسي وروحاني” على نسبة مساوية من الأصوات في ثلاث محافظات والتي هي؛ إصفهان، آذربايجان الشرقية، زنجان”.

وألقى رئيسي (56 عاما) مسؤولية سوء إدارة الاقتصاد على روحاني وسافر إلى المناطق الفقيرة حيث نظم تجمعات انتخابية ووعد بتوفير المزيد من مزايا الرعاية الاجتماعية والوظائف.

ويعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري وتأييد ضمني من خامنئي الذي تفوق سلطاته الرئيس المنتخب لكنه عادة ما يفضل البقاء بعيدا عن المشهد السياسي بتفاصيله الجزئية.

ووفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء فقد قال رئيسي بعد أن أدلى بصوته “احترم نتيجة تصويت الشعب وستلقى النتيجة احتراما مني ومن كل الناس”.

لكن رئيسي ظهر في وقت لاحق في وزارة الداخلية في طهران واشتكى من نقص أوراق الاقتراع في العديد من مراكز التصويت وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس التي أضافت أن السلطات أرسلت أوراق اقتراع إضافية بعد ذلك.