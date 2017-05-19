إيران ترجح تمديد وقت الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

رجح رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي، اليوم الجمعة، احتمال تمديد مدة الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبلدية بسبب تزايد إقبال المشاركين.

وقال أحمدي في تصريح للقناة الإخبارية الإيرانية، إنه “من المقرر أن تبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة من عصر اليوم، لكن هناك نية لتمديد مدة التصويت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم”.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، إن “عملية فرز الأصوات ستبدأ بالانتخابات الرئاسية تليها الانتخابات البلدية”، مؤكداً أن “نتائج الانتخابات النهائية ستعلن يوم غد السبت”.

ودعا وزير الداخلية الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع في الفترة المحددة وبشكل مستمر، لكي تتم عملية الاقتراع خلال الـ 12 ساعة المقررة دون الحاجة لتمديد وقت التصويت.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي دعا الإيرانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التي وصفها بـ”المهمة جداً وعلى الشعب الاهتمام بها”.

وتشتد المنافسة في المدن الكبرى بين الرئيس حسن روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي، ومن بينها العاصمة طهران وأصفهان ومشهد.

ويتوافد الإيرانيون في الخارج على السفارات الإيرانية والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فقط.

ويحق لنحو 56 مليون إيراني من أصل 80 المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تُجرى بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية.