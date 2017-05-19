بين 4 مرشحين.. الإيرانيون يصوتون لاختيار رئيس للبلاد (صور)

بدأ ملايين الإيرانيين اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من بين مرشحين عدة من أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي، كما سينتخب الإيرانيون أعضاء مجالس البلديات.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي بعد أن أدلى بصوته في الاستحقاقات الجارية “الكل يجب أن يصوت في هذه الانتخابات المهمة.. يصوت في الساعات الأولى”.

وأشار خامنئي إلى أهمية هذه الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس حسن روحاني، من التيار الإصلاحي- المعتدل، مع 3 مرشحين من المحافظين.

وبدأت عملية التصويت صباح اليوم في 63 ألف مركز انتخابي في عموم إيران، ومن المقرر انتهاؤها الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب إحصاءات رسمية، يوجد في عموم إيران 56 مليونا و410 آلاف ناخب يملكون حق التصويت للانتخابات (18 عامًا فما فوق).