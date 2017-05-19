السيستاني يدعو الإيرانيين لانتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي

عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية دعا جواد الشهرستاني الوكيل المطلق للمرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، الجمعة، الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات والتصويت لصالح مرشح الجبهة المتشددة إبراهيم رئيسي.

وقال الشهرستاني في بيان صحافي مقتضب نشرته وكالة أنباء “رجا نيوز” الإيرانية:”إنة يدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية، وإنه يعلن دعمه المرشح السيد إبراهيم رئيسي”.

وعادة ما يلتزم المرجع الشيعي علي السيستاني ووكلائه الصمت حيال الأوضاع السياسية التي تشهدها إيران نتيجة لمخالفته لمبدأ ولاية الفقيه التي تعتمدها إيران في إدارة النظام وباقي المؤسسات الحكومية.

ويعد جواد الشهرستاني المتزوج من إبنة المرجع علي السيستاني واحداً من أبرز الوكلاء والمعتمدين له، وله نفوذ واسع في إيران والعالم ويمتلك مؤسسات ثقافية وإجتماعية وإعلامية في مختلف دول العالم.

وفُتحت أولى صناديق الإقتراع الإيرانية في نيوزلندا بالنسبة للإيرانيين المقيمين في هذا البلد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويحق لنحو 56 مليون إيراني من أصل 80 المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية للمحافظات والمدن.