ترامب يعد التحقيق في التدخل الروسي “أكبر حملة اضطهاد” في التاريخ الأمريكي

عدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس تعيين مدع خاص للتحقيق في روابط محتملة بين أعضاء من فريق حملته الانتخابية وروسيا بأنه “أكبر حملة اضطهاد في التاريخ الأمريكي”.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “إنها أكبر حملة اضطهاد تستهدف سياسيا في التاريخ الأميركي!” متهما أيضا حملة هيلاري كلينتون ورئاسة باراك أوباما بالقيام “بأعمال غير شرعية” لم يتم “تعيين مدع خاص أبدا” للتحقيق فيها.

من ناحية أخرى، امتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التعليق عندما سئل عن تعيين روبرت مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي مستشارا خاصا للتحقيق، فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب واحتمال حدوث تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

وقال: “ليس هناك ما يمكن التعليق عليه، هذا شأن داخلي للولايات المتحدة”.