البرلمان الأوروبي يصادق على قرار يدعم “حل الدولتين‎”

صادق برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار أكد فيه على “حل الدولتين كطريقة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى ضرورة أن تنهي إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية”.

جاء ذلك خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ، شرقي فرنسا.

وأوضح القرار أن “حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 والقدس عاصمة للدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وشدد على أن “بناء المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يتوقف فوراً وبالكامل لأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين وتشكل عقبة رئيسية أمام جهود السلام”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل، وقف الاستيطان وحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.