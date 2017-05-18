بالفيديو.. وزير خارجية بريطانيا يرتكب خطأ فادحًا بسبب “الويسكي”

ارتكب وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون خطأ فادحًا عندما زار الأربعاء معبدًا للسيخ في “بريستول” (جنوب غرب انكلترا).

الوزير تحدث داخل المعبد وأمام جمع من الهنود المؤمنين بالديانة السيخية عن أهمية عقد اتفاق بين الهند وبريطانيا لتصدير “الويسكي”، علما أن السيخ يحرمون شرب الخمور.

وقال جونسون متوجهًا لمجموعة من أفراد الطائفة “عندما نذهب إلى الهند، يجب أن نأخذ معنا الويسكي وسط الأمتعة، لأن هناك – كما تعلمون – ضريبة 150% على الويسكي المستورد في الهند”.

وأضاف بكل حماس :”لكن تخيلوا إمكانية التوصل إلى اتفاق بالتبادل الحر مع الهند”.

وكان جونسون المعروف بشعره الأشقر الكثير (الشبيه بدونالد ترامب) وشخصيته المثيرة للجدل، قد وضع عمامة برتقالية اللون خصيصًا لتلك الزيارة، التي كان الهدف منها مساندة مرشح حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية المقررة في 8 تموز/ يوليو المقبل.

وعلق الكاتب العام لفدرالية السيخ بالمملكة المتحدة “باهي نارينديرجيت” في بيان رسمي قائلًا:”ليس هناك رجل عاقل يتحدث داخل معبد عن اتفاق تجاري يخص الخمر”، مضيفًا أن “عدم استهلاك المسكرات فرض على السيخ، وكان على بوريس جونسون، كوزير للخارجية، أن يكون أكثر اطلاعًا”.