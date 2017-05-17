ترامب: سننسحب من الناتو إذا لم يحقق تقدمًا كافيًا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حال لم يحقق “تقدمًا كافيًا”.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، إن “الرئيس ترامب يريد البقاء في حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي لكنه سينظر في الانسحاب إذا لم يحقق تقدمًا كافيًا بشكل أسرع كثيرًا”.

وكان ترامب أعلن الشهر الماضي أن الحلف “لم يعف عليه الزمن” وذلك بعد أن أمضى شهورًا خلال حملته الانتخابية ينتقد حلفاء الناتو “لعدم دفع حصتهم العادلة أو بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب”.

ومن المتوقع أن يواصل ترامب، في اجتماع لقادة الناتو في بروكسل يوم 25 أيار/ مايو، الضغط على الدول الأعضاء لتعزيز إنفاقهم الدفاعي، والوفاء أيضًا بالتزامات إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على ميزانيات الدفاع.