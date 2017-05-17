مطرب إيراني يفاجئ جمهوره ويعلن مرشحه المفضل للرئاسة (صور وفيديو)

تفاجأ محبو مطرب الراب الإيراني الشهير أمير تتلو، أمس الأربعاء، بتواجده في مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد، بانتظار وصول مرشح التيار الأصولي المتشدد للانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي.

وأعلن المطرب أمير تتلو، دعمه للمرشح رئيسي، واصفًا إياه بأنه “المرشح الأصلح للمرحلة المقبلة لإيران سواءً على الساحة الداخلية والخارجية”.

وانهالت التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب اللقاء، واعتبر المغردون أن “هذا اللقاء مع مطرب الراب مخالف لتوجهات التيار المتشدد الذي يمنع إقامة الحفلات الموسيقية في المدن التي يعتبرونها مقدسًة والتي تضم مزار علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة”.

وقال سيد رضا أبطحي الذي يؤيد التيار الإصلاحي، إنه “لا يمكن لأنصار المرشح إبراهيم رئيسي تبرير لقاء مرشحهم مع المطرب والفنان أمير تتلو”.

بدورها، اعتبرت الناشطة والصحفية ندى محسن بور، أن “رئيسي وغيره من المتشددين سيتنازلون عن مبادئهم لأجل الوصول إلى السلطة والقوة”.

وفي سياق متصل، رد أنصار رئيسي قائلين إن “لقاء رئيسي بالفنان أمير تتلو جاء ردًا على اتهام جماعة حسن روحاني بأنه في حال فوز رئيسي بالانتخابات فإنه سيحظر الحفلات الغنائية في إيران، فرد عليهم باستقبال مغني الراب الإيراني أمير تتلو”.

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