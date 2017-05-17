مسؤول: ترامب لن يستغل زيارته لإسرائيل لإعلان نقل سفارة أمريكا للقدس

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لن يستغل زيارته المقبلة لإسرائيل لإعلان خطط لنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس، رغم أنه لا يزال يريد اتخاذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز بشرط عدم نشر اسمه إن إدارة ترامب لا تريد تعقيد مساعي إنعاش محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بإعلان نقل السفارة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ألمحت إلى أن ترامب قرر عدم نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى مدينة القدس، كما وضع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في صورة هذا القرار.