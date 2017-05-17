روحاني يغازل “الحرس الثوري” وقوات “الباسيج” قبيل الانتخابات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني تمسكه بالحرس الثوري الإيراني ووقوفه إلى جانبه نافياً وجود أية مشكلات مع الحرس.

وقال:”منذ انتصار الثورة وأنا إلى جانب الحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج)، هل تظنون أن لي مشكلة مع الحرس الثوري العزيز أو الباسيج الأعزاء؟”.

وأضاف:” نعرف أن الحرس الثوري وقوات التعبئة هم مسؤولون عن الأمن و لكل عمله”، مشدداً على أهمية تنفيذ وصية مؤسس النظام روح الله الخميني بإبعاد القوات العسكرية والأمنية وألا تكون دخيلة في أي حزب أو مجموعة وأن تبعد نفسها عن الألعاب السياسية وما نريده هو تنفيذ وصية الخميني”.

وكان روحاني قد عمل على إبعاد الحرس الثوري عن بعض الاستثمارات الاقتصادية التي تجلب له الكثير من الأموال من أجل تمويل مشاريعه في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ولا يخفي الحرس الثوري الإيراني دعمه للمرشح المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يوصف بأنه مرشح المرشد علي خامنئي.

ورد المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي من مسقط رأسه مدينة مشهد على الرئيس حسن روحاني، قائلاً: “لماذا انت منزعج من الشعب؟ هل لأنهم يطالبون بالعمل أو لأنهم ضاقوا ذرعا بالفساد”.

وأضاف: “بدل ان تجيب على مطالبات الشعب الإيراني تقوم بالتخويف من المنافسين”، مشيراً إلى أن الركود الاقتصادي في البلاد بات في أرقام قياسية لكن مفتاح الحل موجود في يد الشباب.

ومن المقرر أن تدخل إيران في منتصف مساء اليوم في حالة صمت انتخابي على أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل مع احتدام المنافسة وتبادل الاتهامات.