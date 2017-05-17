أمريكا تشجب العنف بين محتجين ورجال أمن أتراك خلال زيارة إردوغان

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إنها عبرت لتركيا عن قلقها “الشديد” بشأن أعمال عنف نشبت بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان “نبلغ الحكومة التركية بقلقنا بأشد العبارات الممكنة”.

وأظهر تسجيل فيديو نشر على الانترنت، رجالا يرتدون سترات سوداء يطاردون محتجين ويضربونهم، بينما يحاول رجال شرطة التدخل.

وأصيب رجلان في الرأس وحاول بعض المارة إسعاف آخرين أصيبوا بإغماء.

وقالت الشرطة، إن 11 شخصا أصيبوا في شجار نشب خارج مقر إقامة السفير التركي أمس الثلاثاء، بينهم ضابط من شرطة واشنطن، كما ألقي القبض على شخصين.

وزار إردوغان واشنطن أمس الثلاثاء للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.