بسبب برنامج إيران الصاروخي‎.. أمريكا تعاقب مسؤولين إيرانيين وشبكة صينية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على اثنين من المسؤولين الدفاعيين الإيرانيين وشركة إيرانية وأعضاء في شبكة مقرها الصين لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان “إن المسؤولين الإيرانيين اللذين تشملهما العقوبات هما مرتضى فرساتابور ورحيم أحمدي، وقد نسق فرساتابور عملية بيع وتسليم متفجرات ومواد أخرى لوكالة حكومية سورية، أما أحمدي فهو مدير مجموعة الشهيد باقري الصناعية المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب”.

وجاءت العقوبات في اليوم ذاته، الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنها ستواصل إعفاء إيران من عقوبات أخرى أوسع نطاقاً في تحرك كان لابد من اتخاذه لمواصلة تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.