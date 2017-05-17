تعرّف على الشاب المغربي الذي أصبح وزيرًا في حكومة ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، تشكيلة حكومته، اليوم الأربعاء، واختار أسماء من أطياف سياسية مختلفة في إطار وعده برأب الصدع بين اليمين واليسار.

وتضم الحكومة التي يقودها إدوار فيليب، السياسي المحافظ من حزب الجمهوريين، وزيرًا من أصول مغربية، يدعى منير المحجوبي، والذي حصل على منصب “وزير دولة للشؤون الرقمية”.

وبحسب مراقبين، فإن هذا المنصب لم يأتِ بمحض الصدفة، إذ أظهر الشاب المغربي، البالغ من العمر 33 عامًا، كفاءة عالية أثناء قيادته الحملة الرقمية لماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذاع صيته على نطاق واسع في عدة منابر إعلامية دولية.

ويعد المحجوبي، من أبرز الشخصيات الصاعدة، حيث يرأس “المجلس الوطني الرقمي” بفرنسا، وهو عضو في حركة “إلى الأمام”، فضلًا عن أنه يتقدم بخطى ثابتة نحو الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة.

والمحجوبي، شاب فاعل في المجتمع الفرنسي، ذو عبقرية كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلومات ونال عدة جوائز في تخصصه.

ورغم حداثة سنه، استطاع سابقًا، أن يقنع فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق، بإدارة حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.