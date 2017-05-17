إيران.. مير سليم يقرر سحب ترشحه لصالح رئيسي

أعلن مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح عن حزب المؤتلفة الإسلامي المتشدد “مصطفى مير سليم”، أن “الأخير سيعلن انسحابه من السباق الرئاسي مساء اليوم لصالح مرشح الجبهة الشعبية لقوى الثورة (المتشددة) إبراهيم رئيسي“.

وقال “محمد علي أماني” في تصريحات صحفية من مدينة مشهد شمال شرق البلاد، إن “اجتماعاً عقده اليوم في مشهد بين المرشح عن حزب المؤتلفة الإسلامي مصطفى مير سليم ومرشح الجبهة الشعبية لقوى الثورة السيد إبراهيم رئيسي”، مبيناً أن “الاجتماع استمر ساعة واحدة”.

ورجح أماني، إن “مصطفى مير سليم سيعلن اليوم سحب ترشحه في مقابلة تلفزيونية من على القناة الثانية”.

وكان مرشح حزب المؤتلفة الإسلامي المتشدد “مصطفى مير سليم”، سافر مع المتشدد إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد مسقط رأس الأخير، وهي آخر محطة للدعاية الانتخابية التي تنتهي اليوم وتدخل إيران منتصف اليوم حالة صمت انتخابي على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة المقبل.

واعتبر مير سليم، أن انسحاب المرشح محمد باقر قاليباف وائتلافه مع المرشح ابراهيم رئيسي، هو ضمن تحالفهما خلف الجبهة الشعبية وتمكيناً لها.

وانتقد مير سليم انسحاب المرشح جهانغيري لصالح روحاني، معتبراً حركته حيلة سياسية ومشككاً في مصداقية ترشحه من البداية.

واحتشد الآلاف من أهالي مدينة مشهد في الشوارع والساحات العامة لاستقبال إبراهيم رئيسي، فيما شهد استقبال الرئيس حسن روحاني جمع قليل.

وكان استطلاع جديد للرأي في إيران، كشف اليوم أن “إبراهيم رئيسي” قد تزايدت حظوظه بعد انسحاب حليفه محمد باقر قاليباف أمين العاصمة طهران يوم الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن رئيسي سيفوز بالدور الأول للانتخابات الرئاسية وسيحصد نسبة 55 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة الرأي التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، مساء أمس، إن “رئيسي الذي حل في المرتبة الثانية بعد روحاني في الاستطلاع الذي أجري يوم الأحد الماضي أي قبل يوم من انسحاب حليفه قاليباف، حل أمس في المرتبة الأولى متقدماً على روحاني”.

وتوصلت نتائج الاستطلاع إلى أن 36.72 مليون ناخب إيراني سيشاركون بالانتخابات من أصل 51 مليونا يحق لهم المشاركة، مضيفاً أن “نسبة المشاركة ستكون 72 بالمئة”.

وتابع الاستطلاع الإيراني، أن “الرئيس حسن روحاني سيحصل على 15.552 مليون صوت ناخب إيراني بنسبة 41 بالمئة من المشاركين، فيما يحصل إبراهيم رئيسي على 20.196 مليون صوت بنسبة 55 بالمئة”.