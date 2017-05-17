بعد أنباء كشف المعلومات السرية.. بوتين يعرض نشر نص تسجيل لقاء ترامب ولافروف 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بتقاسم معلومات سرية للغاية مع موسكو.

وقال بوتين إن ترامب لم يكشف أي أسرار لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي وإن بإمكانه إثبات ذلك.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني “إذا ارتأت الإدارة الأمريكية أن ذلك أمر ممكن، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلاً للحوار الذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ”.‎

وأكد بوتين أن لافروف لم ينقل ما وصفه بأنه ليس سرًا إلى مسامعه.

وقال مسؤولان أمريكيان يوم الاثنين، إن ترامب كشف معلومات سرية للغاية للافروف بشأن عمليات مخطط لها لتنظيم الدولة الإسلامية مما أدخل البيت الأبيض في جدل جديد خلال فترة ولاية ترامب التي لم تبدأ سوى منذ بضعة أشهر