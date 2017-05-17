بالفيديو.. حراس أردوغان يعتدون بالضرب والركل على متظاهرين في واشنطن

تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، شارك العشرات في تجمع يبدو أنه معارض لأردوغان قرب المقر الرئاسي الأمريكي.

وبعد وقفة قصيرة للمحتجين، بدأ حراس أردوغان في تصرف مفاجئ بضرب المشاركين وركلهم في محاولة لتفريقهم بالقوة.

ورصدت عدسات المصورين الحاضرين، الواقعة، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن اعتداء الحراس أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

بالفيديو.. حرس أردوغان يعتدون بالضرب على متظاهرين معارضين له في واشنطن #إرم_4_أعوام #أردوغان pic.twitter.com/W3fJ2fBYxH — إرم نيوز (@EremNews) May 17, 2017

وقال مصور صحافي كان حاضرًا في الموقع، إن التجمع ظهر في البداية وكأنه مؤيد للرئيس التركي، في حين قال شهود آخرون إن التجمع تضمن شخصًا يحمل علمًا لأكراد سوريا، والذين تخطط الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لهم وسط اعتراضات من قبل تركيا.