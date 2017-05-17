مسلحون يقتحمون مقر التلفزيون الرسمي الأفغاني

هاجم مسلحون صباح الأربعاء مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغاني في قلب جلال أباد كبرى مدن ولاية ننغرهار في شرق البلاد ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، فيما لا يزال عدد من الصحافيين عالقين داخل المبنى، بحسب ما أفاد مسؤولون وشهود عيان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعتبر معقلاً لجهاديي تنظيم داعش.

وصرح المتحدث باسم الحكومة عطاء الله خوغياني أن ثلاثة مسلحين دخلوا مبنى الإذاعة والتلفزيون صباح اليوم.

وأضاف أن اثنين من المهاجمين قتلا ولا يزال الثالث يقاوم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة هزارات حسين مشرقوال هجوم المسلحين وقال: “لا نعلم ما هو هدفهم بالتحديد لكننا نقوم بالرد”.

وقال مصور الإذاعة والتلفزيون إنه فر من المبنى فور بدء إطلاق النار، إلا أن بعض زملائه ما زالوا عالقين في الداخل.

ويقع مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبالة مكاتب حاكم الولاية والمقر العام للشرطة.