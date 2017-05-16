ترامب يتعهد بـ”تعاون لا يهزم” مع تركيا ضد داعش

المصدر: وكالات - إرم نيوز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعاون “لا يهزم” مع تركيا ضد تنظيم داعش، وذلك خلال لقاء عقده الزعيمان في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وقال ترامب: “نريد ضم أكبر عدد ممكن من الحلفاء للمساعدة في مكافحة الإرهاب، وهذا أحد الأشياء الجميلة التي تحدث مع تركيا. العلاقة التي بيننا لا تهزم”.

وتعهد بالعمل مع أردوغان “لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، ومواجهة التهديدات المشتركة، والعمل نحو مستقبل بكرامة وأمان لجميع أبناء شعبينا”.

وتابع “نحن نواجه اليوم عدوًا جديدًا في الحرب ضد الإرهاب، ومرة أخرى نسعى لمواجهة هذا التهديد معًا.. لقد واجه الشعب التركي هجمات إرهابية مروعة في السنوات الأخيرة وحتى مؤخرًا”.

وأكد مجددًا “دعم الولايات المتحدة لتركيا ضد الجماعات المتشددة، مثل تنظيم داعش، وحزب العمال الكردستاني”.

من جانبه، أكد أردوغان أن أنقرة “ملتزمة بمحاربة جميع أشكال الإرهاب، دون أي تمييز من أي نوع”.

وعارضت حكومة أردوغان بشدة قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بتسليح وحدات حماية الشعب الكردي التي تسعى لاستعادة مدينة الرقة، معقل داعش في سوريا، والتي تعتبرها تركيا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني.

وشدد أردوغان على أن “إضفاء الشرعية على وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة لن يكون مقبولًا”.