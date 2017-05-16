رئيسي يهدد روحاني بنشر تسجيل صوتي له

المصدر: وكالات - إرم نيوز

هدد مرشح الجناح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، مرشح الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، الرئيس الحالي حسن روحاني، بنشر تسجيل صوتي له، دون التصريح عن مضمونه.

وانتقد رئيسي، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في “مصلى الإمام الخميني” بالعاصمة طهران، أمس الثلاثاء، السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها روحاني خلال الأعوام الأربعة من فترة ولايته.

وأضاف أن روحاني “انتهج سياسات محابية للأجانب”، مطالبًا إياه بـ”الكشف عن مضمون المفاوضات التي أجراها مع الدول الأجنبية”.

واعتبر أن “اتفاق روحاني النووي الذي أشاد به لفترة طويلة مع القوى العالمية الست، ووضع ضوابط دولية على البرنامج النووي الإيراني مقابل انتهاء العقوبات الاقتصادية التي استمرت 10 سنوات، لم يجلب شيئًا لإيران”.

وتابع أن “الاتفاق يشبه الشيك الذي لا يمكن أن يصرف”، مشددًا على أن روحاني “يتشبث بالاتفاق من أجل تحسين العلاقات مع أربع دول فقط” وهي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي وقعت مع روسيا والصين على الاتفاق في عام 2015.

كما حمل حكومة روحاني المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد خاصة ارتفاع معدلات البطالة.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراؤها في 19 أيار/ مايو الجاري، ستنظم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات الفرعية لمجلس الشورى (البرلمان).