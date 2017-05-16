القضاء الروسي يحكم بطرد حاخام إسرائيلي‎

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء، بطرد الحاخام الإسرائيلي يوسف خيرسونسكي بداعي عدم الترخيص لمنظمته، وذلك بعد ثلاثة أشهر من طرد حاخام أميركي بداعي تهديد الأمن القومي.

وقالت “أولغا ميشيلوفا”، المتحدثة باسم المحكمة التي نظرت القضية في موسكو: “صدر الحكم على خيرسونسكي الحاخام المقيم في روسيا منذ عشر سنوات، بالطرد ودفع غرامة قيمتها نحو 80 يورو، وأُدين الحاخام بتأسيس منظمة أجنبية ذات هدف ربحي في روسيا دون ترخيص”.

واستأنف المحكوم عليه الحكم وهو ما يعلّق الطرد، بحسب ما أفاد باروخ غورين المتحدث باسم فيدراليات يهود روسيا.

وقال غورين، “إن السلطات ترغب باستبدال حاخاماتنا الأجانب بحاخامات روس على رأس مجموعاتنا بهدف التحكم فيها بشكل أفضل”، مذكرًا أن نحو نصف الحاخامات في روسيا هم من الأجانب.

وفي شباط/فبراير 2017، تم طرد آري اديلكوف الحاخام الأميركي الذي يرأس الطائفة اليهودية في سوتشي منذ 2002، مع أسرته إثر قرار قضائي اعتبر أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وبحسب غورين، فإن سبعة حاخامات أجانب على الإقل طُردوا من روسيا خلال السنوات الأخيرة لارتكابهم انتهاكات لقوانين الهجرة.

وفي روسيا نحو مليون يهودي بحسب الفيدرالية، انتقل نحو سبعة آلاف منهم خلال 2016 إلى العيش في إسرائيل.