الكرملين يصف تقارير بشأن كشف ترامب معلومات سرّية بـ “الهراء”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف معلومات مخابرات سرية خلال اجتماع مع مسؤولين روس، ووصف التقارير أنها “محض هراء”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “لا نعتبر هذا موضوعًا يخصنا .. إنه أحدث فصل من فصول الهراء، ولا نريد أن تكون لنا أي علاقة بهذا الهراء، إنه محض هراء.. ليس هذا موضوعًا كي ننفيه أو نؤكده.”

وقال مسؤولان أمريكيان يوم الاثنين، إن ترامب أفصح عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي بشأن عملية تتعلق بتنظيم داعش المتشدد، وأدخل هذا البيت الأبيض في جدلٍ جديدٍ بعد بضعة أشهر من تولّي ترامب السلطة.

ومن جانبها نصحت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بعدم قراءة الصحف الأمريكية وذلك ردًا على تلك التقارير.

وقالت زخاروفا اليوم، إنها تلقّت عشرات الرسائل التي تتساءل عن التقارير التي نفاها البيت الأبيض.

وكتبت على صفحتها على “فيسبوك”، تقول: “أيها الرفاق، هل عدتم لقراءة الصحف الأمريكية؟ ينبغي لكم ألا تقرأوها، يمكنكم استغلالها في استخدامات متعددة.. لكن ينبغي ألا تقرأوها، في الآونة الأخيرة لم تعد مؤذية فحسب بل خطيرة أيضًا.”