بالصور.. الأحوازيون يستقبلون روحاني بطريقة ساخرة

المصدر: طهران - إرم نيوز

فاجأت مجموعة من الناشطين وأهالي مدينة الأحواز جنوب إيران، ذات الغالبية العربية، الثلاثاء، الرئيس الإيراني بالقرب من مطار المدينة، باستقباله بطريقة ساخرة؛ حيث ارتدوا ملابس سوداء وضعوا عليها طبقة من الطين مع تكميم أفواههم.

ورفع الناشطون قناني ماء ملوثة للإشارة إلى عدم اهتمام روحاني بظروف مدينة الأحواز وغياب المياه الصالحة للشرب وأزمة البيئة بشكل عام في المدينة، بسبب العواصف الرملية، تعبيرًا عن رفضهم لروحاني.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن روحاني حظي باستقبال ضعيف من قبائل العشائر العربية في الأحواز، في حين قوبل خطاب حملته في المحافظة بالتجاهل.

ولم تسمح إيران في تاريخها لأي عربي أو شخص من باقي الأقليات الأخرى من الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، أو مناصب عليا في النظام.

ويتعرض الأحوازيون العرب إلى مضايقات وقمع من قبل السلطات الإيرانية، بسبب السياسات العنصرية التي يقوم بها النظام ضد الأقلية التي يقدر عددها نحو 5 ملايين، بحسب إحصائيات إيرانية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، مع احتدام المنافسة بين روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي؛ الذي يحظى بدعم من قبل الجبهة الشعبية لقوى الثورة، التي تمثل خط المرشد الأعلى علي خامنئي.