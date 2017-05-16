السلطات الليبية تفرج عن سفينة صيد إيطالية احتجزتها في المتوسط

المصدر: روما- إرم نيوز

أعلن مسؤول إيطالي محلي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الليبية في طبرق، أفرجت عن سفينة صيد كانت محتجزة لديها منذ يوم الأحد.

ونقل التلفزيون الإيطالي، عن مسؤول إدارة الصيد في بلدية “مازرا ديل فاللو” في صقلية جوفاني تومبيولو، قوله: إن سفينة “جيبلي بريمو” في طريقها إلى “مازارا ديل فاللو”.

ووجه “تومبيولو” الشكر لكافة السلطات التي أسهمت في إطلاق السفينة، “إذ إنه منذ اللحظات الأولى لعملية الاحتجاز قمنا بالتواصل مع كافة السلطات السياسية والعسكرية والدبلوماسية في ليبيا وإيطاليا لتأمين الإفراج عن السفينة”.

وكان تومبيولو أعلن يوم الأحد، أن مسلحين ليبيين احتجزوا سفينة الصيد “جيبلي بريمو” المسجلة بميناء “مازرا ديل فاللو” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد 25 ميلًا شمال شرق طبرق الليبية. مشيرًا إلى أن المسلحين اقتادوا السفينة نحو ميناء “راس هلال” الواقع على بعد 40 كلم شرق مدينة درنة.

ولفت إلى أنه تم إخطار وزارة الخارجية الإيطالية بالواقعة، عن طريق مكتب العلاقات الدولية في إدارة الصيد بمدينة مازارا، والتي تواصلت بشكل مستمر مع السلطات الليبية حيث احتجزت السفينة، التي كان على متنها قائدها الإيطالي و6 من أفراد الطاقم، 3 إيطاليين و3 تونسيين.

وحتى عصر اليوم الثلاثاء، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احتجاز السفينة، كما لم يصدر أي تعقيب عن السلطات الليبية حول الحادثة.