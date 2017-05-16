تيريزا ماي: أحقن نفسي 5 مرات يوميًا

المصدر: حنين الوعري- إرم نيوز

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تحقن نفسها بإبر الأنسولين خمس مرات يوميًا، للسيطرة على مرض السكري الذي تعاني منه، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنعها من ممارسة عملها.

وحثت ماي المصابين بالمرض ذاته، على عدم السماح للمرض بمنعهم من القيام بما يرغبون به في الحياة، خلال لقاء معها مدته 45 دقيقة بث عبر الإنترنت، ناقشت فيه عدة قضايا محلية، تناولت فيه أعراض المرض ودورها السياسي في البلاد.

وكانت ماي كشفت في وقت سابق أنها مجبرة على حقن نفسها سرًا في البطن بالأنسولين أربع مرات يوميًا، بعد تشخيصها بالإصابة بداء السكري في عام 2012.

وردًا على سؤال من مريض مصاب بالسكري، عن تجربتها الخاصة بالمرض، قالت ماي: “أنا مصابة بمرض السكري من النوع الأول، وهذا يعني أنه عندما أتناول الطعام يجب علي حقن الأنسولين في جسمي وهذا ما أفعله”.

وأضافت “أحقن نفسي أربع أو خمس مرات في اليوم، يصبح الأمر روتينيًا، حيث تصبح معتمدًا على الأنسولين وتدخل هذا الروتين إلى حياتك اليومية، الأمر الأساسي بالنسبة لي هو ألا تجعل إصابتك بمرض السكري تمنعك من فعل أي شيء”.

وأكدت خلال اللقاء أنه “إذا أعيد انتخابها في 8 حزيران/ يونيو ستخدم فترة ولاية كاملة كرئيسة للوزراء وستشرف على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر اختتامها خلال العامين المقبلين”.

وقالت إنه “إذا تم انتخابي بلا شك سأخدم فترة رئاستي كاملة، أنا متأكدة تمامًا من أنه يمكن إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذين العامين، سينقلنا برلمان جديد إلى عام 2022 أي بعد ثلاث سنوات من عام 2019، وعندها تكون قد انتهت إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد”.