قمة أمريكية كورية جنوبية في واشنطن الشهر المقبل

المصدر: سول - إرم نيوز

يزور الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، مون جيه إن، واشنطن في أواخر يونيو/حزيران، لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السكرتير الصحفي للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يون يونغ تشان، اليوم الثلاثاء، إن “كوريا الجنوبية اتفقت مبدئيًا مع الولايات المتحدة على عقد محادثات قمة في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل في واشنطن”.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن تشان قوله، إن “رئيس فريق العمل للدبلوماسية والأمن، جونغ وي يونغ، اجتمع اليوم مع كبير المساعدين للشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، مات بوتينجر، واتفق معه على عقد محادثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية في نهاية الشهر المقبل”.

وأضاف تشان أنهما “اتفقا على تحديد موعد القمة وجدول أعمالها من خلال مشاورات أخرى عبر قنوات دبلوماسية، والإعداد للقمة لكي تصبح فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الشخصية والصداقة بين زعيمي البلدين”.

وأشارت يونهاب إلى أن البيت الأزرق، مقر الرئاسة في سول، قال أيضًا إن البلدين اتفقا على أن الهدف الرئيس لهما هو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.