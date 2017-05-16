انطلاق “جنيف 6” بلقاء بين دي ميستورا ووفد النظام السوري

المصدر: وكالات- إرم نيوز

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات مؤتمر “جنيف 6″، الذي تشارك فيه أطراف الصراع في سوريا.

وبدأت الاجتماعات بلقاء بين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وفريقه، مع وفد النظام السوري الذي يترأسه بشار الجعفري.

ومن المنتظر أن يلتقي دي ميستورا مع وفد المعارضة الذي اكتمل وصول أعضائه أمس الاثنين، عند الساعة 14:00 بتوقيت جنيف (12:00 ت.غ).

وأمس الاثنين، أعرب رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، عن أمله في أن تطرح الأمم المتحدة هذه المرة “خطة عملية أكثر، تسهل عملية الانتقال والحل السياسي”.

ورحب الحريري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامة وفد المعارضة بجنيف، بأن “تكون المفاوضات عملية ومنتجة، إلا أنه ليس لدينا حتى الآن تصور عن طبيعة هذه المفاوضات”.

وبحسب مصادر في المعارضة السورية، فإن وفدها سيقدم للمبعوث الأممي خلال هذه الجولة رؤية الهيئة العليا للمفاوضات حول الانتقال السياسي، وهيئة الحكم الانتقالي، والدستور، فضلًا عن وثائق تتعلق بالملفات الإنسانية.

يذكر أن مسار مباحثات جنيف، لم يحقق أي تقدم رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 مارس/ آذار الماضي، دون تحقيق تقدم ملموس، وفق النظام والمعارضة، فيما اعتبر دي ميستورا آنذاك، أن القطار بدأ يتحرك ببطء على سكته.

وفي 4 مايو/ آيار الجاري، اتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات “أستانة 4” على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.

وبدأ سريان الاتفاق منتصف ليل 6 مايو/ آيار الجاري، ويشمل 4 مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماه (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (غرب).