هل سخر برلسكوني من فارق العمر بين الرئيس الفرنسي وزوجته؟

المصدر: وكالات – إرم نيوز

علّق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مازحًا على فارق العمر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته الذي يقارب 25 عامًا، حيث وصف زوجة ماكرون “بالأم الجميلة”.

وقال برلسكوني الاثنين خلال فعاليات انتخابية في مدينة مونزا بالقرب من ميلانو “لدينا شاب يبلغ من العمر 39 عامًا تولى رئاسة فرنسا يحظى بخبرة مهنية جيدة ولكنه فوق كل ذلك لديه أم جميلة أخدت بيده منذ أن كان صبيًا”.

ويبلغ ماكرون من العمر 39 عامًا، في حين تبلغ زوجته بريجيت ماكرون 64 عامًا.

أما برلسكوني نفسه ليس بغريب عن فارق العمر بين المحبين إذ إن فرانشيسكا باسكال صديقته أصغر منه بـ 49 عامًا.

ويذكر أنه جرت محاكمة برلسكوني لاتهامه بممارسة الجنس مع قاصر، ولكن تمت تبرئته لنقص الأدلة. ومع ذلك ربما يمثل برلسكوني للمحاكمة مجددًا لاتهامه بتقديم رشىً لشهود النفي في القضية.