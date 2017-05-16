هيلاري كلينتون تطلق منظمة سياسية خاصة بها

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أطلقت المرشحة الخاسرة في انتخابات الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين منظمة “الى الامام معا” التي ستدعم الالتزام السياسي والمقاومة في وجه الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت كلينتون على تويتر “في الاشهر الاخيرة، فكرت، قضيت وقتا مع العائلة، ونعم، لقد مشيت في الغابة”.

اضافت “نُطلق -الى الامام معا- لتشجيع الاشخاص على المشاركة، على تنظيم انفسهم، وحتى على ان يكونوا مرشحين”.

وعلى الموقع الالكتروني للمنظمة، إضافة إلى وجود دعوة لجمع التبرعات، نُشرت رسالة تحدثت عن الأهداف وعن “66 مليون” صوت حصلت عليها كلينتون في مواجهة ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (حصلت في الواقع على 65,8 مليون صوت).

وجاء في الرسالة “خلال الاشهر الاخيرة، رأينا ما هو ممكن عندما يجتمع الناس من اجل مقاومة المضايقات والكراهية والانقسامات، (ومن اجل) الدفاع عن اميركا اكثر عدلا وجامعة بشكل اكبر”. ودعت المواطنين الى التعبئة في “2017 و2018 و2020 وأبعد من ذلك”.

وفي مجموعة من التغريدات، حيت كلينتون عمل العديد من المنظمات التي تكافح التمييز او تساعد ديموقراطيين على الترشح الى الانتخابات.

وستُجرى الانتخابات الاميركية المقبلة في العام 2020.