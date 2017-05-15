تحطم طائرة خاصة ومقتل طاقمها في ولاية نيوجيرسي

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

ذكرت السلطات ووسائل إعلام محلية أن طائرة خاصة تحطمت بالقرب من مطار بولاية نيوجيرسي الأمريكية الاثنين، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده .

وذكرت هيئة الموانئ بنيويورك ونيوجيرسي أن الطائرة من طراز “ليرجيت” تحطمت على بعد حوالى نصف ميل (8ر0 كيلومتر) بعيدا عن مدرج 1 بمطار تيتيربورو بعد الساعة 0330 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش).

وتحطمت الطائرة، القادمة من فيلادلفيا، في بلدة كارلستادت بولاية نيوجيرسي.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للدخان الأسود وهو يتصاعد من مباني قيل أنها في منطقة صناعية قريبة من المطار بعد الحادث بوقت قليل.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيويورك) ان الطائرة لم تكن تقل على متنها أي ركاب.

وتم إغلاق مطار تيتيربورو بصورة مؤقتة.