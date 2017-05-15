قبل أيام من زيارة ترامب.. السفير الأمريكي المثير للجدل يصل إسرائيل

المصدر: وكالات- إرم نيوز

وصل السفير الأمريكي المثير للجدل، ديفيد فريدمان، إلى إسرائيل اليوم الإثنين، لتولي مهام منصبه الجديد، وذلك قبل أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يومي 22 و23 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وصول فريدمان، حيث من المقرر أن يقدم أوراق اعتماده غدًا الثلاثاء للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ويُعرف عن فريدمان دعمه الشديد لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواقفه الرافضة لـ حل الدولتين، ولذلك اعتبر سفراء أمريكيون سابقون لدى إسرائيل، أنه لا يستحق أن يعمل كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل، وينبغي التأكد من امتلاكه التوازن الداخلي والانضباط المطلوب لكي يمثل البلاد بالصورة الصحيحة، ويكرس نفسه من أجل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، عن طريق تعزيز أمن حليفتها إسرائيل، والعمل على دفع السلام المستقبلي مع الدول المجاورة، لا سيما مع الفلسطينيين.

وكان المحامي اليهودي ديفيد فريدمان، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، قد أبدى مواقف مغايرة لتلك التي يؤمن بها، وطالما عبّر عنها في تصريحاته، بشأن رؤيته إزاء حل الدولتين.

وأعرب عن شكوكه من إمكانية التوصل إلى حل الدولتين كحل للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، كما يؤيد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، التي تعهد ترامب بنقلها خلال حملته الانتخابية، والاعتراف بالمدينة “كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. وضمت الشطر الشرقي لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي 1980 أعلنت إسرائيل “القدس الموحدة” عاصمة لها في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

ويبدو أن ترامب تراجع عن موقفه حول نقل السفارة، حيث لم تتخذ واشنطن أي خطوة بهذا الشأن حتى الآن. ويعارض الفلسطينيون والعرب هذه الخطوة التي حذر المجتمع الدولي من أنها قد تشعل اضطرابات جديدة.