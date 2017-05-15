بالصور.. صدام حسين يحاول استخراج بطاقة هوية لأسامة بن لادن

المصدر: محمود صبري - إرم نيوز

في حادث مريب أثار العديد من الشكوك، أقدم الموظف الهندي صدام حسين -الذي يعمل بمركز إي ميترا في منطقة بهيلوارا بمقاطعة راجاستان- على محاولة استخراج بطاقة هوية لزعيم تنظيم القاعدة سابقا أسامة بن لادن.

وقد أثار طلب استخراج البطاقة، استغراب ودهشة مسؤولي هيئة تحديد الهوية في الهند (UIDAI)، والذين أبلغوا الشرطة على الفور.

وبحسب صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية، اعتقلت الشرطة صدام حسين منصوري (25 سنة)، الذي يدير مركزا لتسجيل بطاقات آدهار في بلدة ماندال.

وبحسب الادعاءات، قام المتهم بتحميل صورة غير واضحة لـ”بن لادن” إلى جانب تفاصيل أخرى في محاولة لاستخراج بطاقة الهوية له.

ومن جانبه، قال براديب موهان شارما لوكالة الأنباء الباكستانية، إن مسؤولي هيئة تحديد الهوية استغربوا من الطلب وأحالوا القضية للتحقيق.

وأضاف شارما،أن إدارة تكنولوجيا المعلومات أحالت الشكوى إليه، حيث تم تسجيل محضر ضد منصور بمركز شرطة ماندال.

وقالت تشانشال ميشرا، الضابطة بدائرة ماندال، إن المتهم سيقدم للمحاكمة اليوم الإثنين، وأنه سيظل رهن الحبس الاحتياطي طوال مدة التحقيق في هذه القضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل القضية ضد المتهم بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.