فايروس “الفدية” يستهدف آلاف أجهزة الكمبيوتر الإيرانية

المصدر: طهران- إرم نيوز

اعترف رئيس مؤسسة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، اليوم الإثنين، بوقوع هجمات إلكترونية تستخدم فايروس “الفدية” استهدفت الآلاف من أجهزة الكمبيوتر الإيرانية، متهماً في الوقت ذاته وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) بالوقوف وراء هذا الفايروس.

وقال العميد جلالي في مؤتمر صحفي، إن “الهجوم الذي استخدم البرمجيات الخبيثة الجديدة استهدف نحو 90 دولة في العالم من بينها إيران”، مضيفاً أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي تقف وراء الهجوم رغم أن الهجمات الإلكترونية لم تأتِ من أمريكا“.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن “التحقيقات التي أجراها الخبراء الإيرانيون تفيد بأن المهاجمين شنوا هجماتهم الإلكترونية من بلدان أوروبا الشرقية، لكن هذا الهجوم الكبير تم بالتنسيق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف رئيس مؤسسة الدفاع المدني الإيراني، أنه “لا توجد إحصاءات رسمية ودقيقة عن الأجهزة التي استهدفت في إيران، لكنها تجاوزت الـ 6 آلاف جهاز”، مضيفاً أنه “بحسب تتبع المواقع الدولية فإن إيران احتلت المرتبة 15 ضمن الدول المستهدفة”.

ودعا العميد جلالي، المؤسسات الحكومية في إيران التي تعرضت للهجوم بفايروس الفدية إلى فصل أجهزة الكمبيوتر المصابة عن الشبكة، مؤكداً أن “مؤسسة الدفاع السيبراني الإيراني مستعدة لاستعادة البيانات التالفة التي تعرضت للهجوم”.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن هجمات إلكترونية باستخدام فايروس الفدية استهدفت 150 بلدا خلال الأيام الماضية، في وقت انتقدت شركة مايكروسوفت الحكومة الأمريكية لعدم الكشف عن المزيد من الثغرات البرمجية.

ويعد هذا الفيروس أحد أفراد عائلة برامج الفدية الخبيثة “رانسوم وير”، التي تعمل على تشفير ملفات الأجهزة المخترقة، ولا تطلقها إلا بمقابل مالي.