إدوارد فيليب رئيسًا جديدًا لوزراء فرنسا

المصدر: باريس - إرم نيوز

أعلن الإليزيه اليوم الإثنين تعيين إدوارد فيليب رئيسا جديدا لوزراء فرنسا.

وقال الأمين العام لقصر الإليزيه بالعاصمة باريس، ألكسي كولر، اليوم، إن الرئيس الفرنسي الجديد عيّن إدوارد فيليب ليكون رئيسا لحكومته.

وإدوارد فيليب (46 عاما) هو عمدة مدينة “هافر” الفرنسية، وهو عضو في حزب “الجمهوريون”، كما يعد من المقرّبين من رئيس الوزراء الأسبق، اليميني آلان جوبيه.

وفي وقت سابق اليوم، قال بنجامين غريفو، المتحدث باسم حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، إن النائب الجمهوري إدوارد فيليب يعدّ “من بين أولئك الذين يناسبون المواصفات المطلوبة” ليكون رئيسا للوزراء.

وأضاف على أثير إذاعة “أوروبا 1” إن فيليب “يمتلك خبرة برلمانية وكفاءة وخصالا معترف بها”.

ويرى مراقبون أن تعيين يميني على رأس الحكومة يعد خطوة استراتيجية يرمي من ورائها ماكرون لزرع الانقسامات داخل حزب الجمهوريين، بما يحول دون حصول الأخير على عدد كبير من المقاعد البرلمانية، في الانتخابات المقررة في 11 و18 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان ماكرون تسلم أمس الأحد مهامه رسميا من سلفه فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه.