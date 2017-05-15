انسحاب المرشح قاليباف من انتخابات الرئاسة الإيرانية لصالح المتشدد رئيسي

المصدر: طهران - إرم نيوز

انسحب رئيس بلدية طهران باقر قاليباف من انتخابات الرئاسة الإيرانية، اليوم الإثنين، وأعلن تأييده لرجل الدين إبراهيم رئيسي في الانتخابات المقررة الجمعة المقبل.

وقال قاليباف، في بيان له، نشرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه “يتعين عليّ اتخاذ قرار مهم للحفاظ على وحدة القوى الثورية، أطالب كل أنصاري في مختلف أرجاء البلاد مساعدة أخي إبراهيم رئيسي في الفوز بالانتخابات”.

وقاليباف سياسي إيراني شغل عدة مناصب في الجيش والشرطة، وعمل قائدا لجناح القوات الجوية في الجيش الثوري الإيراني، وترشح لرئاسيات 2013 التي فاز فيها حسن روحاني.

ويشغل قاليباف حاليا منصب عمدة طهران منذ أعوام، وقبل ذلك انضم للحرس الثوري الإيراني، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.

وقاليباف صاحب مشاريع ضخمة يشهد عليها سكان طهران، سعى لاستقطاب الأصوات بامتلاكه برنامجا انتخابيا واضحا وملموسا على الأرض، مركزا على مشاكل البطالة والسكن والزواج وحتى مشاكل الإدمان.