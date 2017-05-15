استعرض مهاراته الموسيقية.. بوتين يعزف على البيانو في الصين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - صدوف نويران

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهاراته الموسيقية خلال زيارته للصين الأحد، حيث عزف على البيانو أثناء انتظار وصول نظيره الصيني شي جين بينغ إلى قصر الضيافة.

ويزور بوتين العاصمة الصينية بكين، لمناقشة خطة البنية التحتية لإحياء طريق الحرير القديم بتكلفة تقدر بحوالي تريليون دولار.

وبعد خطابه بمؤتمر القمة في الصباح، توجه بوتين للقاء الرئيس الصيني في مقر إقامته، وعادة ما يصل بوتين متأخراً إلى اجتماعاته، لكن هذه المرة كان هو بالانتظار، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية.

وأثناء الانتظار، عزف بوتين بعض الأغاني الروسية على البيانو الخاص بالرئيس الصيني، وأظهر التلفزيون الحكومي الروسي مقتطفات من الألحان التي أداها، إذ قام بعزف مقطوعتي “نوافذ موسكو” و”المدينة الحرة في نيفا”، وهما من المعزوفات السوفيتية الكلاسيكية.

وكان بوتين أثبت مواهبه الموسيقية من قبل، إذ قام في عام 2010 باعتلاء المسرح في حفل خيري، وانضم إلى فرقة موسيقية للجاز، وقام بعزف وغناء أغنية “بلوبيري هيلز”.

ويحرص بوتين رجل المخابرات السابق الذي يبلغ من العمر 64 عاما، على التباهي برجولته وعضلاته المفتولة، من بين ذلك ظهوره في صور وهو يركب الخيل في سيبيريا، ويقود طائرات لمكافحة الحرائق، ويمارس الغوص في أعماق بحيرة بايكال وفي البحر الأسود قبالة القرم.