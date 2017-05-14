كوريا الشمالية: نجحنا بإطلاق نوع جديد من الصواريخ قادر على حمل رأس نووي كبير

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين بالتوقيت المحلي إنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى يوم الأحد تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كان “صاروخا بالستيا استراتيجيا من المدى المتوسط/الطويل تم تطويره مؤخرا ويحمل اسم هواسونغ-12” أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة 787 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، الأحد، إن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيواصلون “تضييق الخناق” على الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، بعد أن قام باختبار صاروخ باليستي جديد.

وقالت هالي في تصريح لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية إن الزعيم الكوري الشمالي “في حالة من جنون العظمة”.

وأضافت: “إنه في حالة من القلق بشكل لا يصدق من أي شيء وكل شيء حوله، وما سنفعله هو أننا سنواصل تضييق الخناق. إنه يشعر بذلك”.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت مبكر الأحد، وذلك بعد أيام من انتخاب “مون جيه إن” رئيسا لكوريا الجنوبية.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة بسبب تجارب بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.

وردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق أربعة صواريخ باليستية في بحر اليابان، نشرت الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخية “ثاد” في كوريا الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي، وتم تشغيلها الشهر الجاري.