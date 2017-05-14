بالصور.. آلاف الروس يتظاهرون احتجاجًا على قانون هدم المباني القديمة في موسكو

المصدر: موسكو – إرم نيوز

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، في العاصمة الروسية موسكو، احتجاجًا على مشروع قانون يتيح هدم المباني السكنية ذات الارتفاع المنخفض، والتي تعود إلى الحقبة السوفييتية.

وقالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن شوارع وسط موسكو اكتظت بنحو 20 ألفًا من الشباب والبالغين، الرافضين لتحويل المباني القديمة إلى أحياء سكنية أكثر حداثًة، دون النظر إلى مصير القاطنين القدامى فيها.

يذكر أن مجلس المدينة في موسكو يصرُّ على أن المباني التي سيشملها القانون المنتظر “مُهدّمة وعفا عليها الزمن”، إلا أن الكثير من السكان والناشطين يرون أن هذه الخطط “حيلة لإفساح الطريق أمام السماح ببناء مبان مرتفعة في بعض مناطق موسكو”، وفق المصدر ذاته.

وفي إبريل/نيسان الماضي، مرَّر مجلس الدوما (البرلمان) القراءة الأولى لمشروع القانون، الذي سيجبر عددًا من السكان على إخلاء منازلهم في موسكو.

وعقب انتقادات متزايدة للقانون، اقترح رئيس مجلس الدوما تأجيل القراءة الثانية بعد المناقشة العامة، دن تحديد تاريخ معين.