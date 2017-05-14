هل يتراجع ترامب عن خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس؟

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس ما زال “قيد البحث” من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف تيلرسون، في مقابلة مع قناة “إن بي سي” المحلية، أن ترامب “يعمل على تقييم ما إذا كانت عملية النقل ستضر بمحاولات التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأوضح أن “الرئيس حريص للغاية على الاستماع إلى رؤية الطرفين لمعرفة جدوى قرار النقل، وإذا كانت إسرائيل تعتبره مفيدًا لمبادرة سلام أم مدمرًا لها”، في إشارة إلى عدوله عن قراره الذي أعلنه سابقًا.

وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس”، يحاول ترامب منذ توليه منصبه، عدم الوفاء بتعهدات حملته الانتخابية بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وربط تيلرسون موقف ترامب الحالي من عملية النقل بتطلعه إلى “لعب دور الوساطة في إحلال السلام بالشرق الأوسط”.

وفي إشارة إلى تعامل البيت الأبيض بحذر فيما يتعلق بمكان التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، يعتزم سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، العمل من السفارة الحالية في تل أبيب بدلًا من مكتب القنصلية الأمريكية في القدس، وفق المصدر ذاته.

ويجري ترامب بدءًا من الجمعة المقبلة زيارة رسمية إلى منطقة الشرق الأوسط، يستهلها بزيارة السعودية، ثم إسرائيل والأراضي الفلسطينية.